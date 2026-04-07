В Нижнем Новгороде высадят более 21 тыс кв м цветников

В Нижнем Новгороде начали подготовку к высадке цветов на площади более 21 тысячи квадратных метров. Первые клумбы оформят ко Дню Победы, сообщает pravda-nn.ru .

Мэр города Юрий Шалабаев рассказал, что цветники в этом году займут свыше 21 280 квадратных метров. Подрядные организации уже определены и в ближайшее время приступят к закупке посадочного материала в специализированных питомниках.

С наступлением тепла на улицах высадят петунии, бегонии, агератумы, амаранты, тагетесы и колеусы. Также зацветут тюльпаны, которые были посажены в прошлом году. Дополнительное озеленение проведут на улицах Советской и Кожевенной — к существующим кустарникам добавят однолетние растения.

Первые цветочные композиции появятся в городе ко Дню Победы. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде планируют высадить около 500 деревьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.