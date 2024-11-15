В Нижнем Новгороде волонтеры спасают кота с травмой позвоночника

В социальных сетях одной из благотворительных организаций Нижнего Новгорода рассказали, что волонтеры оказывают помощь коту со сломанным позвоночником, сообщает pravda-nn.ru .

Кота по имени Семен обнаружили на улице. Он громко кричал, мучился и просил о помощи, с трудом ползая по асфальту. Волонтеры предполагают, что животное либо выпало из окна, либо его сбила машина.

Судя по его поведению и внешнему виду, спасатели сделали вывод, что Семен когда-то был домашним, но его владельцы так и не проявились. Люди, нашедшие кота, не смогли оплатить его лечение, и поэтому волонтеры решили взять его под свою опеку.

В ветеринарной клинике у Семена диагностировали перелом позвоночника с травмированным спинным мозгом. Он долгое время не мог вставать на лапы и мучительно кричал от боли при любых попытках подняться. Кот также отказывался от пищи, поэтому ему была установлена эзофогастома, чтобы его могли кормить принудительно.

После операции состояние Семена улучшилось, но он все еще не умеет передвигаться самостоятельно — лишь начинает заново осваивать ходьбу.

«Различные обследования, приемы у разных специалистов и постоянный прием лекарств. Врач-реабилитолог проводит ежедневную гимнастику, пытаясь поставить Семена на лапы. Это возможно, но нужно время … и деньги», — отметили волонтеры.

Лечение кота продолжается. Волонтеры создали в социальных сетях сбор средств для его поддержки и лечения.