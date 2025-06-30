В Нижнем Новгороде упало качество мобильного интернета из-за мер безопасности

Сигнал сотовых вышек в Нижнем Новгороде снижен для защиты от атак беспилотников

Перебои с мобильным интернетом в Нижнем Новгороде и области связаны с усилением мер безопасности против атак беспилотников, сообщает pravda-nn.ru .

В Нижегородской области наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, причиной стали усиленные меры безопасности, направленные на предотвращение атак беспилотников.

Для защиты территории региона уровень сигнала сотовых вышек был снижен, чтобы затруднить наведение вражеских БПЛА. Это решение негативно сказалось на качестве связи и доступности мобильного интернета.

Сбои фиксируются уже четвертый день подряд, особенно остро проблема ощущается в Нижнем Новгороде. Жители жалуются на полное отсутствие связи или перебои, в частности, в заречной части города.