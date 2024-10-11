В Нижнем Новгороде суд обязал граждан очистить загрязненные бензапиреном земли

В управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл рассказали, что суд обязал двух физических лиц провести рекультивацию земель из-за загрязнения бензапиреном, сообщает ИА «Время Н» .

Арзамасский городской суд постановил, что граждане должны очистить участок сельскохозяйственного назначения рядом с селом Успенское от отходов производства и восстановить нарушенные земли.

На обследованном участке обнаружено четыре бочки для обжига древесного угля, которые используют в углетомильных печах. Вокруг них на площади 429 квадратных метров найдены сожженные остатки древесного угля, в то время как остальная часть участка зарастает сорняками и деревьями.

Лабораторные исследования показали, что уровни бензапирена и марганца превышают допустимые нормы.