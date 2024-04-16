В Нижнем Новгороде стало меньше наркоманов

В столице Нижегородской области за год стало на 10,5% меньше пациентов, которые состоят на диспансерном учете с диагнозом «наркомания». Об это говорится в докладе о наркоситуации в регионе за 2023 год, сообщает ИА «Время Н» .

Больше всего наркозависимых, которые состоят на диспансерном учете, находится в Автозаводском районе Нижнего Новгороде. Тем не менее, за год их число снизилось с 1222 до 1067 человек.

В Ковинском районе наркоманов стало меньше на 86 человек (533 по данным на 2024 год), в Ленинском — на 31 человека (41), в Сормовском — на 35 (298), в Советском — на 21 (267), Московском районе — на 20 (195), в Приокском — на 5 (187) и на 15 пациентов — с 189 до 174 — снизилось число наркоманов в Нижегородском районе.

В целом по всему Нижнему Новгороду число зарегистрированных наркобольных уменьшилось почти на 400 человек (с 3502 до 1334).