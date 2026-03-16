В Нижнем Новгороде прошла выставка охотничьих собак
Фото - © ИА «Время Н»
Около 40 собаководов из Нижегородской области и Республики Мордовия представили питомцев на выставке охотничьих собак в Нижнем Новгороде 14 марта, сообщает ИА «Время Н».
В ходе мероприятия специалисты оценили лучших представителей охотничьих пород.
Посетители пообщались с экспертами и заводчиками, а также увидели грацию, силу и красоту собак.
Кроме того, им рассказали о племенной работе и развитии собаководства в регионе.
