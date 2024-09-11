В Нижнем Новгороде пройдет экологический фестиваль, организованный РЭО

Этой осенью в Нижнем Новгороде состоится экологический фестиваль, организованный Российским экологическим оператором (РЭО). Участников ждут мастер-классы, а также показ фильма РЭО об экономике замкнутого цикла и множество других мероприятий, передает пресс-служба компании.

«Фестивали экологии стали важной частью образовательных инициатив в области реформы обращения с отходами. На этих мероприятиях люди могут узнать об охране окружающей среды и циклической экономике, которая направлена на минимизацию отходов и повторное использование ресурсов. Участники фестиваля в Нижнем Новгороде узнают, как максимально эффективно использовать вторичное сырье и снижать количество отходов, а также какой вклад они могут внести в защиту окружающей среды», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для посетителей фестиваля в Нижнем Новгороде предусмотрены мастер-классы по переработке пластика и изготовлению экологической продукции, а также показ мультсериала «Помощники земли» и фильма РЭО «Что такое экономика замкнутого цикла?».

«Мы подготовили для жителей Нижнего Новгорода насыщенную программу, включающую выставку, показ фильмов, мастер-классы и многое другое», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Фестиваль экологии будет проведен РЭО вместе с партнерами, такими как Русский музей фотографии, галерея «Луна», «ТАВРИДА-АРТ», Правительство Нижегородской области, «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН», Дом архитектора, движение «Экосистема» и компания «Инфинити пластик» — победитель «Зеленой премии».

Директор Русского музея фотографии и совладелец галереи «Луна» Ксения Федосеева-Царицынская отметила: «Искусство, передающее образы через художественные средства, способно вызывать в людях эмоциональный отклик. Чем более выразительный образ создает автор, тем выше уровень вовлечения. Экологическое искусство — это общемировой тренд, который галерея „Луна“ поддерживает последние годы».

«Мы рады предоставить площадку для такого мероприятия. Тема экологии является ключевой для создания комфортной городской среды», — сказала креативный директор Дома архитектора Юлия Безаева.

Более подробная программа фестиваля доступна на его официальном сайте. Для участия в мастер-классах потребуется предварительная регистрация.

Фестиваль пройдет в Доме архитектора по адресу: г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, дом 2.