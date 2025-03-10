В Нижнем Новгороде пенсионерка заработала язву на носу, пытаясь извлечь «паразитов»

В Нижнем Новгороде врачи-дерматовенерологи оказали помощь пожилой женщине, обратившейся с язвенным повреждением кожи на носу, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ПИМУ.

Сама пациентка рассказала, что примерно восемь месяцев назад заметила на своем носу черные точки, ошибочно приняв их за «яйца паразитов». Она пыталась самостоятельно удалить их, используя иглы, пинцет и ножницы.

«С собой пациентка принесла пластиковый контейнер с „извлеченными паразитами“. Исследовав содержимое контейнера под микроскопом, врачи обнаружили лишь фрагменты кожи, волосы и текстильные волокна», — сообщили медики.

Также выяснилось, что за последние три месяца состояние пенсионерки ухудшилось — появились проблемы со сном, пропал аппетит, и она начала избегать контактов с людьми. Врачи назначили соответствующее лечение, которое уже дает положительные результаты.

Специалисты напомнили о важности внимательного отношения к своим родным и близким, особенно старшего и пожилого возраста.