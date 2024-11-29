В Нижнем Новгороде нашли клык звероящера

Археологи обнаружили клык звероящера и останки двинозавров в Нижнем Новгороде. Исследование проводилось еще летом, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети Нижегородского музея-заповедника.

Палеонтологические находки были сделаны на берегах Оки в пределах города. В течение нескольких недель ученые исследовали кубометры горных пород, используя лопаты, кирки, геологические молотки и ножи.

В Нижнем Новгороде впервые за долгое время нашли останки древних животных и растений пермского периода, которые обитали на планете 250–260 миллионов лет назад.

Первыми находками стали чешуйки ганоидных рыб и клык звероящера дицинодонта. Позже были обнаружены фрагменты челюстей, зубов, позвонков и других остатков древних рыб, амфибий, таких как двинозавры и хрониозухи, а также рептилий парейазавров и звероящеров, которые жили на Земле до появления динозавров.

В настоящее время данные уникальные находки находятся в Палеонтологическом институте РАН, где они проходят процедуры препарирования и тщательного описания.

«Результаты исследований обещают расширить наши знания о жизни на Земле миллионы лет назад», — отметили в музее-заповеднике.