В Нижнем Новгороде на премии WHERE2DRINK определили лучшие бары страны

Бархоппинг

Мероприятие, как и год назад, проходило в течение двух дней: 21 августа состоялся второй Всероссийский бархоппинг от WHERE2DRINK. В рамках этого события лучшие бары Нижнего Новгорода (всего 35 заведений) принимали у себя барные команды из разных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Тюмень), которые угощали гостей бархоппинга эксклюзивными коктейлями. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек, которым было предложено свыше 4 тысяч авторских миксов.

Церемония награждения

Церемония награждения проходила во втором павильоне Нижегородской ярмарки при поддержке министерства туризма и промыслов Нижегородской области. Перед началом официальной части для гостей были организованы фуршет, дегустация напитков и фотосессия.

Открывая церемонию, министр туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что каждый участник премии уже достоин звания победителя.

Победители номинаций

В ходе мероприятия были объявлены победители в следующих номинациях: «Коктейльный бар года»: More (Казань), «Винный бар года»: Bigati Bar (Москва), «Пивной бар года»: Blackchops (Санкт-Петербург), «Гастрономический бар года»: Sangre Fresca (Москва), «Клубный бар года»: Flava (Москва), «Открытие года»: Ruc’s Heaven (Санкт-Петербург), «Бартендер года»: Максим Ягольник (Fresca, Тюмень), «Продукт года»: Notails (Москва), «Bar Icon» — за вклад в развитие индустрии: Артем Перук (Follow The Rabbits, Санкт-Петербург).

Лучшие бары Нижнего Новгорода

Также был представлен список 50 лучших баров страны, в который вошли пять заведений из Нижнего Новгорода (Rozas занял 41-е место, Negroni Bar — 36-е, Franky — 34-е, Travnik — 22-е, а «Медные трубы» — 5-е).

Топ-10 лучших баров страны

Топ-10 лучших баров России по версии WHERE2DRINK 2025 выглядит так: Butler The Japanese Bar (Москва), More (Казань), The Bix (Москва), humble. Social club + bar (Иркутск), «Медные трубы» (Нижний Новгород), Nobody Knows I Suppose (Новосибирск), El Copitas Bar (Санкт-Петербург), «Архитектор» (Санкт-Петербург), «Полторы Комнаты» (Санкт-Петербург), «Детектив, где вы?» (Краснодар).

Лучшие бары в регионах

Кроме того, были определены лучшие бары в различных регионах России: Москва и Центральная Россия — Butler The Japanese Bar (Москва), Санкт-Петербург и Северо-Запад — El Copitas Bar (Санкт-Петербург), Сибирь и Дальний Восток — humble. Social club+bar (Иркутск), Юг и Северный Кавказ — «Детектив, где вы?» (Краснодар), Урал и Поволжье — More (Казань).

После завершения официальной части мероприятия гости продолжили вечер на фуршете и дискотеке под популярные советские и современные хиты.