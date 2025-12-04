В нижегородском метро больше не будут принимать жетоны

сегодня в 19:29

В нижегородском метро перестанут использовать жетоны как способ оплаты проезда

По информации, опубликованной на официальном сайте нижегородского метро, жетоны более не будут использоваться в качестве способа оплаты проезда, начиная со следующего года, сообщает pravda-nn.ru .

Основанием для прекращения использования жетонов служит новое постановление областного правительства.

Данный документ регламентирует отказ от выпуска и приема жетонов в метро с 1 января 2026 года. До 31 декабря текущего года пассажирам разрешено применение имеющихся жетонов.

Стоит отметить, что альтернативой жетонам стали бумажные талоны с QR-кодом, предназначенные для сканирования на входных турникетах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.