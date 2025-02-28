В Нижегородском Доме Бракосочетания открылся новый зал в неоклассическом стиле

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие обновленного после ремонта первого этажа Дома Бракосочетаний на Малой Покровской. Здесь появились рабочее помещение, зона принятия гостей и новый зал для брачных церемоний «Нижегородский», сообщает pravda-nn.ru .

При входе на отреставрированный первый этаж открывается вид на шикарный зал: ручная лепнина, сверкающий мраморный пол и белоснежные стойки создают атмосферу роскоши. Вокруг — огромные люстры, зеркала, цветочные композиции и герб нижегородского ЗАГСа. Это ресепшен — место, где будущие супруги будут подавать заявления на регистрацию брака.

Здесь же, в шкафах, представлена продукция ЗАГСа: фотоальбомы, свидетельства, открытки и замки, которые могут приобрести молодожены.

Далее располагаются рабочие кабинеты сотрудников ЗАГСа, оформленные не менее изысканно, чем зона приема гостей. В этих помещениях гости и родственники новобрачных смогут ожидать начала торжественной церемонии, которая будет проходить в соседнем зале «Нижегородский».

Дизайн первого этажа был тщательно продуман. Выбор пал на неоклассический стиль, который гармонично сочетается с архитектурой исторического купеческого здания.

Ремонтные работы обошлись нижегородскому ЗАГСу в 50 миллионов рублей и длились полгода. По словам руководителя ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, здание было открыто в 1962 году, но первый этаж не использовался: ранее там были только голые кирпичные стены.

«Мы всегда стремимся сделать что-то новое для наших молодоженов. Идея открытия нового „Нижегородского“ зала в Нижегородском Доме Бракосочетания витала давно — и теперь это наша гордость. К нам приезжают регистрировать браки в Нижегородский Дом Бракосочетания из других регионов, даже из других республик. Поэтому востребованность в новом зале была», — отметила она.

Новый зал уже получил высокую оценку молодоженов. Сегодня здесь образовалась новая семья. За месяц до свадьбы паре предложили провести церемонию в новом зале, и они не могли упустить такую возможность.

«Зал очень красивый. Конечно, изначально мы хотели отмечать в большом зале, однако этот зал перебьет все в этом ЗАГСе. Просто вау», — поделилась невеста Ксения.

Регистрация брака прошла в зале «Нижегородский» в соответствии со всеми традициями: с гимном, обменом кольцами и поцелуями. На церемонии присутствовали юбиляры семейной жизни, Игорь и Валентина Тихомировы, которые 42 года назад зарегистрировали свой брак в этом же Доме Бракосочетания. Они вручили молодоженам оберег и произнесли напутственные слова.

Подача заявлений на проведение свадебных церемоний в новом зале станет доступна с 3 марта.