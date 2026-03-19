В Нижегородской области заметили первых скворцов и дроздов

Сотрудники Керженского заповедника 19 марта заметили в регионе первых скворцов и черных дроздов. Птицы вернулись раньше привычных сроков, сообщает pravda-nn.ru .

Скворцов обнаружили в Нижегородской области 19 марта. Специалисты Керженского заповедника опубликовали фотографии птиц в социальных сетях.

Обычно скворцы появляются в регионе не раньше 29 марта. В этот раз их прилет зафиксировали почти на десять дней раньше средних сроков.

В тот же день сотрудники заповедника заметили и черного дрозда. Как правило, эти птицы возвращаются в начале апреля.

Ранее сообщалось, что перелетные птицы в этом году начинают возвращаться в Нижегородскую область раньше обычного.

