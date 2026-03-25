В Нижегородской области зафиксировали первые подтопления

Талые воды пришли в Нижний Новгород и Дивеево

В Нижегородской области зарегистрированы первые случаи подтопления из-за талых вод. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС, сообщает pravda-nn.ru .

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Нижегородской области Аким Куприяшкин рассказал, что 25 марта зафиксированы первые объекты, оказавшиеся в зоне подтопления.

В СНТ «Березка» Сормовского района Нижнего Новгорода вода залила участок площадью около 200 квадратных метров. В Дивееве подтопило подвальное помещение, воду уже откачали.

Аким Куприяшкин призвал жителей заранее подготовиться к паводку: убрать придомовые территории, очистить участки от снега, по возможности отвести талые воды и освободить подвалы от вещей и продуктов.

«Если это произойдет, не нужно сразу входить в помещение, нужно сначала его обесточить», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что из-за паводка под возможную эвакуацию могут попасть около 37 тысяч жителей региона.

