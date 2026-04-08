В Нижегородской области высказались о гибели учительницы в Добрянке

Трагедия произошла 7 апреля во время утренней зарядки. Девятиклассник напал с ножом на завуча Олесю Багуту. Педагога госпитализировали, однако в больнице она скончалась от полученных ран. По одной из версий, причиной конфликта мог стать недопуск ученика к экзаменам из‑за неуспеваемости.

Михаил Пучков в своем канале в MAX отметил, что в поведении подростка могли быть тревожные сигналы.

«Похоже, что были в поведении ребенка явные „красные флаги“, например, такие как пропуски уроков. Именно поэтому мы активно стали работать над мониторингом посещаемости и тем более работе с системными прогульщиками, контроле того, чтобы подобные ситуации не скрывались и не замалчивались. А если ученик на уроке лежит под столом, начинает бесконтрольно и беспричинно кричать — это ненормально. Не может и не должен такой ребенок учиться с обычными детьми. Это лишает возможности и их развития, и самого этого ребенка. Не может учитель работать с таким ученическим коллективом, это неразрешимая ситуация для стандартных педагогических технологий массовой школы. Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребенка. Дальше — это мучение для всех и возможный путь к трагедии. Мои глубокие соболезнования семье погибшей учительницы, всему коллективу школы. Скорбим», — написал Михаил Пучков.

