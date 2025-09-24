В Нижегородской области вновь выявили некачественную молочную продукцию

В период с 10 по 22 сентября специалисты химико-токсикологической лаборатории Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» осуществили проверку качества молочных продуктов — масла и молока. В анализируемых образцах выявлены отклонения от нормы в их жирнокислотном составе, сообщает ИА «Время Н» .

Информация о результатах мониторинга зарегистрирована в автоматизированной системе «ВЕСТА» и направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер реагирования.

Молочные продукты с нарушенным жирнокислотным балансом характеризуются низким содержанием необходимых организму жирных кислот и высоким уровнем насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина. Употребление таких продуктов способно спровоцировать повышение уровня холестерина в крови, увеличение вероятности развития заболеваний сердца и сосудов, диабета второго типа, сбои в обмене веществ, ожирение и ухудшение состояния кожи.

Для приобретения высококачественной молочной продукции рекомендуется выбирать натуральные цельные продукты — молоко, творог, кефир и йогурт. Следует избегать продуктов, прошедших ультраобработку и содержащих искусственные добавки, приобретать продукцию у надежных производителей и тщательно изучать информацию на упаковке, чтобы избежать употребления гидрогенизированных масел.

Осознанный выбор молочной продукции играет важную роль в поддержании здоровья и предотвращении развития хронических заболеваний.