В Нижегородской области в сентябре пройдет инклюзивный форум «Территория Ритма»

В Нижегородской области с 5 по 8 сентября текущего года пройдет Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Организаторами мероприятия выступают правительство Нижегородской области, АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Форум предназначен для людей от 18 лет и старше (в том числе с инвалидностью), инклюзивных семей и семейных пар, где один из супругов является участником СВО, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Форум является масштабным мероприятием и успешной практикой, где активные молодые люди обучаются социальному предпринимательству.

В 2023 году форум «Территория Ритма» посетили 350 участников из 58 регионов РФ. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Заявки на участие принимаются до 10 июля 2024 года на официальном сайте форума Высшим должностным лицам субъектов РФ (по списку).

Проживание, питание и участие на инклюзивном форуме бесплатное.