В Нижегородской области в мае пропали 163 человека

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В мае жители Нижегородской области подали 163 заявки о пропаже людей. Девять человек пока не найдены, сообщает pravda-nn.ru .

Поисково-спасательный отряд «Волонтер» поделился в соцсетях итогами работы за май. По данным отряда, живыми удалось найти 130 человек.

Еще 12 жителей региона обнаружили погибшими. В 12 случаях помощь волонтеров не потребовалась.

Поиски девяти человек продолжаются. Ранее полицейские нашли пропавшего 13-летнего нижегородца.

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