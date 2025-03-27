В Нижегородской области День многодетной семьи будут праздновать в сентябре

В Нижегородской области утвердили дату празднования Дня многодетной семьи. Решение вынесли депутаты регионального Законодательного собрания на заседании, которое прошло в четверг, 27 марта. Праздник будут отмечать в последнее воскресенье сентября, сообщает pravda-nn.ru .

В ходе заседания отметили, что подобный праздник уже существует в ряде российских регионов, включая Саратовскую, Тюменскую, Курскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Предварительно дата была согласована с областной Ассоциацией многодетных семей.

«Дата праздника выбрана не случайно. Конец сентября — время, когда семьи завершили подготовку к учебному году, дети уже влились в учебный процесс, и погодные условия позволяют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе», — рассказал Евгений Люлин, председатель ЗСНО.

Стоит отметить, что в настоящее время в Нижегородской области числится свыше 34 тысяч многодетных семей. За прошедшие семь лет их количество увеличилось в два раза. В этих семьях воспитываются примерно 100 тысяч детей.