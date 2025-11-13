В Нижегородской области слабовидящие граждане могут получить собаку-поводыря

Лица с инвалидностью первой группы по зрению, проживающие в Нижегородской области, могут стать владельцами четвероногого компаньона на безвозмездной основе, об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное подразделение Социального фонда России.

В настоящее время 16 нижегородцев с проблемами зрения уже пользуются поддержкой собак-поводырей. Соцфонд компенсирует владельцам расходы на содержание питомца и ветеринарные услуги, выплачивая 37 832,53 рубля, эта сумма ежегодно корректируется с учетом инфляции.

Также компенсируются затраты на проезд до учебного центра под Москвой, где дрессируют таких собак.

Чтобы получить четвероногого помощника, важно, чтобы потребность в собаке-поводыре была отражена в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида. Для получения собаки-помощника необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу Социального фонда, указав в анкете пожелания относительно характера и породы животного.

Следует отметить, что продажа или передача собаки-поводыря другому лицу запрещены. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-00-01.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.