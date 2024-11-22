В Нижегородской области отловили более 2 тыс бездомных животных

Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов рассказал, что в регионе ведется активная работа по отлову бездомных животных, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, Нижегородская область активно реализует программу «ОСВВ» («Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат»).

«Мы отлавливаем животных, вакцинируем, стерилизуем, обязательно чипируем и возвращаем в прежнюю среду обитания после 20-дневной передержки. Если есть необходимость, оказываем ветеринарную помощь», — отметил Курюмов.

Он подчеркнул, что в 2024 году план отлова составляет 2,8 тыс. безнадзорных животных, из которых уже более 2 тыс. было отловлено.

На сегодняшний день в Нижегородской области находится примерно 3 тыс. безнадзорных животных. Это количество значительно снизилось по сравнению с 10 годами ранее, когда их насчитывалось около 15 тыс.

Кроме того, в регионе функционирует 13 государственных ветеринарных приютов, способных одновременно разместить до 30 животных. Тем не менее, несмотря на достигнутые результаты, Курюмов акцентировал внимание на том, что в некоторых районах существует нехватка приютов.