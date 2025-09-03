В Нижегородской области модернизируют общественные бани

В Нижегородской области планируется реализация проекта, направленного на развитие банного хозяйства, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональный инвестиционный портал.

Ключевые проблемы банного хозяйства в регионе — это дефицит общественных бань и их изношенность.

57,7% зданий имеют возраст от 41 до 70 лет; в более чем 50% случаев капитальный ремонт зданий не осуществлялся либо осуществлялся более 10 лет назад.

В настоящее время в 12 муниципальных образованиях полностью отсутствуют муниципальные бани. В оставшихся 40 муниципалитетах работают 82 бани, при этом прибыльной является менее половины из них.

Отмечается также растущий интерес к модульным (мобильным) баням.

Инвесторам, готовым провести капитальный ремонт существующих общественных бань, готовы предоставить поддержку в виде субсидий.