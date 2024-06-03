В НИКИ детства Подмосковья отметили день защиты детей

В научно-исследовательском клиническом институте детства Московской области отпраздновали Международный день защиты детей. Выездной цирк, фокусники, артисты и пони радовали маленьких пациентов и их родителей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На всех площадках института, в многопрофильном стационаре в Мытищах, санатории в Химках и центре психоневрологии в Москве аниматоры, провели интересные конкурсы для детей и вручили подарки, устроив торжество.

«Международный день защиты детей — наш любимый, долгожданный праздник ведь мы иститут детства. 1 июня мы традиционно собираем наших врачей, маленьких пациентов, их родителей и вместе отмечаем эту замечательную дату. Мы хотим, чтобы даже сложное время госпитализации и лечения осталось в памяти только приятными воспоминаниями. Я желаю всем детям здоровья, счастья, успехов в жизни, идите вперед и верьте в себя так же, как верим в вас мы», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ко Дню защиты детей врачи НИКИ детства организовали и провели трехдневный онлайн квест-марафон, посвященный здоровому образу жизни. В нем приняли участие ребята со всей России.

«В преддверии дня защиты детей мы запустили квест-марафон «Бегом за здоровьем». В течение трех дней наши доктора и врачи из других регионов, в том числе Новосибирска и Екатеринбурга проводили интересные видео-уроки, рассказывали о здоровых привычках и делились самой полезной и важной информацией», — рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

В течение нескольких часов праздника территория возле института детства превратилась в разноцветный ковер рисунков на асфальте. В кружении мыльных пузырей, детских песен и разноцветных шаров отгремел очередной день защиты детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.