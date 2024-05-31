В Нидерландах депутаты возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились и потребовали разъяснений ситуации от главы нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота из-за выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме, сообщает Lenta.ru .

Также разъяснений депутаты потребовали от государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. Обращение касается прошедшего в конце мая спектакля в Theater Amsterdam и состоит из 11 вопросов.

В своем обращении Мартенс и Брекелманс называют Урганта и Познера пропагандистами, которые выступают с ярко выраженной пророссийской позицией. Также Владимир Познер обвиняет Запад в разжигании украинского конфликта.

«Поскольку сайт покупки билетов на это мероприятие полностью русскоязычный, разделяете ли вы подозрение, что это представление рассчитано в основном на русских в Нидерландах?» — интересуются депутаты.

Помимо этого, они интересуются у правительства страны, как они оценивают риск распространения российской дезинформации и российского нарратива на данном шоу.

Ранее шоумен Иван Ургант опубликовал в Instagram* видео, как танцует во дворике в Грузии. Кадры появились на фоне сообщений об отмене выступления звезды на вечере памяти поэта Булата Окуджавы.

*владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.