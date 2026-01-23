В Нидерландах четыре младенца отравились после употребления смеси Nestle

В Нидерландах зафиксированы случаи ухудшения здоровья младенцев после употребления смеси Nestle, сообщает RT со ссылкой на RTL Nieuws.

«…Зафиксировано четыре случая заболевания младенцев после употребления смеси Nestle», — говорится в сообщении.

Ранее российские поставки детских смесей Nestle были приостановлены после выявления токсина цереулид в отдельных партиях продукции внешнего поставщика. Компания начала добровольный отзыв сухих молочных и кисломолочных смесей на основе аминокислот лечебного и диетического питания, произведенных с апреля по ноябрь 2025 года.

В Nestle Россия уточнили, что концентрация токсина в смесях была минимальной, однако компания решила изъять продукцию с российских полок в качестве меры предосторожности. Случаев отравления или появления симптомов у детей на данный момент не зафиксировано.