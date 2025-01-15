В Нестерово отметили годовщину освобождения от немецких захватчиков

В мероприятии приняли участие местные жители, представители общественных организаций, исполнительной и законодательной власти. Участники митинга выразили слова искренней благодарности и признательности ветеранам. Память павших почтили минутой молчания. К мемориалу на братской могиле возложили венки и цветы.

В боях за освобождение деревни Нестерово принимал участие батальон 612-го полка 144-й стрелковой дивизии, который скрытно форсировал Москву-реку у деревни Старая Руза и вошел в Нестерово. Его поддержал 1310-й полк, двигавшийся западнее Старой Рузы.

Ранее торжественные митинги, посвященные годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, прошли в поселках Тучково и Дорохово.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.