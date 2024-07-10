«В некотором наркозе»: Беркович* сделала первое заявление после приговора

Режиссер Евгения Беркович* поблагодарила за поддержку сторонников и отметила, что еще находится «в некотором наркозе» после объявления приговора. Об этом сообщает РБК .

Заявление режиссера разместили в Сети ее сторонники.

«Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение», — поделилась Беркович*.

Она добавила, что планирует обжаловать объявленный приговор, возможно получится что-то выгадать.

Евгения Беркович* и Светлана Петричук* — фигурантки «театрального дела», которое было заведено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Он рассказывает о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за радикальных представителей ислама и уехать к ним в Сирию.

Их приговорили к 6 годам лишения свободы по статье о публичном оправдании терроризма. Отбывать наказание женщины будут в колонии общего режима. Они не признали свою вину.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.