сегодня в 21:11

В наццентре «Россия» в Москве 12–15 ноября проведут форум «Цифровые решения»

С 12 по 15 ноября в национальном центре «Россия» в Москве организовано проведение форума «Цифровые решения», сообщают организаторы мероприятия.

Форум «Цифровые решения» — главное событие года в сфере цифровой трансформации в России. Это площадка для диалога между государством, бизнесом и экспертным сообществом: здесь определят новые точки роста, оценят ход реализации нацпроекта «Экономика данных» и разработают стратегии внедрения технологий в разных отраслях экономики.

В мероприятии ожидается участие председателя правительства РФ Михаила Мишустина, зампредседателя правительства РФ — руководителя Аппарата правительства РФ Д. Ю. Григоренко.

С 13 по 15 ноября в рамках форума пройдет выставка технологических проектов: компании продемонстрируют эффективные цифровые решения.

Гости форума смогут увидеть, как цифровые технологии меняют экономику, госуправление и повседневную жизнь. Любой желающий сможет бесплатно протестировать цифровые продукты на стендах выставки.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте: https://форумцифровыерешения.рф/.