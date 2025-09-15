В нацпарке «Лосиный остров» прошел 4-й экофестиваль Подмосковья

В национальном парке «Лосиный остров» прошел четвертый экологический фестиваль Московской области. Мероприятие, организованное министерством экологии и природопользования региона, объединило сотни жителей Подмосковья, которым небезразличен хрупкий мир природы. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«Для нас ЭКОФЕСТ в этом году — особенный. Мы проводим его уже в 4-й раз, каждый раз стараясь найти новые форматы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Важно не просто говорить об экологии, а создавать пространство, где каждый может почувствовать себя частью большого дела. Бежать и собирать мусор, сажать деревья, участвовать в квестах — именно через такие действия приходит настоящее осознание», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Яркий праздник экологии, спорта и семейного отдыха состоялся при поддержке партнеров: национального парка «Лосиный остров» и Running Heroes Russia — признанного эксперта в проведении масштабных беговых событий с 11-летним опытом работы на самых живописных локациях страны. Последние провели плоггинг-забег, в рамках которого участники не только укрепляли здоровье, пробегая по территории национального парка, но и вносили реальный вклад в его чистоту, собирая мусор во время движения.

Гостей фестиваля ждала насыщенная программа:

бодрая утренняя разминка и забег-плоггинг;

концерт с выступлениями творческих коллективов Балашихи;

эко-квест из 10 этапов, где команды решали экологические задачи на логику, сплоченность и скорость;

посадка деревьев в дендрарии парка;

научное шоу для детей с впечатляющими экспериментами;

полезные мастер-классы от РГАУ-МСХА имени Тимирязева, где все желающие могли проверить содержание нитратов в продуктах и узнать о тонкостях обращения с отходами;

лекции от национального парка «Лосиный остров» и экобренда «Synergetic»;

работа экомобиля, куда жители могли сдать на переработку батарейки, макулатуру и пластиковые крышки.

Завершился фестиваль церемонией награждения самых активных участников и победителей экологического квеста.

«Сегодня мы видели горящие глаза детей, активность молодежи и вовлеченность старшего поколения — именно так и рождается настоящая экологическая культура. Каждый собранный пакет мусора, каждое посаженное дерево, каждый правильный ответ в викторине — это вклад в наше общее будущее», — подвел итоги фестиваля Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.