В национальном реестре числится более 70 деревьев-долгожителей из Подмосковья

Реестр ведется в рамках программы «Деревья — памятники живой природы», которую осуществляют Совет по сохранению природного наследия нации, Рослесхоз, Рослеслзащита и Авиалесоохрана. Ряд подмосковных деревьев-долгожителей внесены в список уже в начале этого года. Старовозрастные деревья растут в Красногорске, Наро-Фоминском, Одинцовском, Павлово-Посадском, Богородском, Чехове, Шаховской, Ленинском и других городских округах.

Больше всего в реестре дубов черешчатых — 41 дерево. На втором месте — лиственницы (11), сосны (9), липы (6) и ивы (5).

Со многими деревьями долгожителями связаны яркие страницы истории России и Подмосковья. Так, наро-фоминская лиственница в парке Воровского — одна из немногих, сохранившихся от усадьбы Нара князей Щербатовых, где бывали и творили писатель Михаил Веневитинов и художник Игорь Грабарь. Одинцовская лиственница вблизи реки Вяземки — наследие рода Голицыных. Несколько дубов в Ногинске возрастом более 200 лет — остатки величественных широколиственных лесов в пойме Клязьмы, природная и историческая ценность Богородского края. Одно из старейших подмосковных деревьев — дуб в четыре охвата в луховицких Любичах, которому более 400 лет.

Формирование Национального реестра старовозрастных деревьев России продолжается, подать заявку на включение туда дерева может каждый. О том, как это сделать, можно узнать по ссылке: https://rosdrevo.ru/request/.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.