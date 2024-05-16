В Наташинском парке Люберец в этом году планируют завершить реконструкцию

В этом году в Наташинском парке городского округа Люберцы планируют продолжить и завершить реконструкцию, заявил глава муниципалитета Владимир Волков, говорится на сайте администрации округа.

«Все запланированное на 2023 и 2024 годы будет реализовано в течение весенне-летнего периода. Понимаем, что это доставляет неудобство для отдыхающих одного из самых любимых парков Подмосковья, но период благоустройства короткий, работы будут выполняться одновременно практически на всей территории парка. Как и планировали в этом году, на всех 3-х основных входах в парк появятся новые современные входные группы. Зона вокруг прудов предназначена для тихого отдыха и прогулок — здесь будут созданы новые прогулочные зоны, лодочная станция», — уточнил Владимир Волков.

Глава провел встречу с жителями и обсудил с ними работы по благоустройству Наташинского парка. Жителей интересовал вопрос сроков производства работ, создание зон для активных видов спорта, такие как специальная велосипедная трасса, места тихого отдыха, пешие и веломаршруты, а также новое освещение и камеры видеонаблюдения.

«Все предусмотрено и будет выполнено в этом году. В настоящее работы ведутся высоким темпом. Демонтирована вся плитка, уложенная в прошлом году с нарушением технологии, проводятся работы по подготовке основания для укладки плиточного покрытия: отсыпка песком на пешеходных дорожках вокруг прудов, устройство прослойки из дарнита и отсыпка щебнем, заливка бетонного основания под брусчатку. Подрядная организация приступила к демонтажным работам на центральной аллее и разработке дорожек в парке», — поделился глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.