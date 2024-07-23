В Наташинском парке Люберец на текущей неделе будут укладывать тротуарную плитку

Подрядная организация продолжает благоустройство в Наташинском парке городского округа Люберцы, на текущей неделе будет укладываться тротуарная плитка, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На территории Наташинского парка продолжаются работы по реконструкции парковой территории в плановом режиме. В настоящее время ведутся работы по обустройству пешеходных коммуникаций с выполнением всех необходимых подготовительных мероприятий, укладке подземных коммуникаций, систем освещения, электроснабжения и видеонаблюдения, а также установке опор освещения. На данный момент работы по устройству пешеходных и подземных коммуникаций готовы на 70%. Завезли тротуарную плитку, на нынешней неделе планируется начать ее укладку», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что период для благоустройства короткий.

«Поэтому мы проводим работы не локально, а с обхватом практически всей территории. Благоустройство центральной части в зоне прудов, а также главной аллеи планируем завершить к сентябрю. Обязательно после завершения работ весной предусмотрим высадку деревьев в благоустроенном парке, газоны будут обновлены при реконструкции», — пояснил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.