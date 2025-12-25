В наступающем году россиян ждет встреча с двумя кометами

Две кометы приблизятся к Земле в начале 2026 года

Российские любители астрономии в начале 2026 года получат возможность наблюдать сразу две кометы, сближающиеся с нашей планетой, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Первым к Земле подойдет комета 24Р/Шомасса (24P/Schaumasse). 4 января она окажется на расстоянии 88,7 млн километров, не представляя никакой угрозы.

«Увидеть комету 24Р/Шомасса в период сближения с Землей можно с помощью любительского телескопа. В январе она пройдет примерно по границе созвездий Волопаса и Девы, несколько ниже звезды Арктур», — пояснил ученый. 8 января объект достигнет перигелия — точки минимального расстояния от Солнца.

Вслед за ней, в феврале, станет доступна для наблюдений вторая комета — C/2024 E1 (Верчос). По словам эксперта, ее блеск будет ярче, на уровне 6–7-й звездной величины, но для наблюдений также потребуется телескоп.

«Сначала она сблизится с Солнцем в январе и, если переживет это событие, в феврале станет доступна для наблюдений с Земли», — отметил Железнов.

Ученый добавил, что ярких короткопериодических комет в 2026 году не прогнозируется, однако космос полон сюрпризов, и появление новых небесных странниц, подобных межзвездной комете 3I/ATLAS, всегда возможно.

