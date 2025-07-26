В NASA подтвердили вероятность удара астероида по Луне

Астероид может создать километровый кратер на Луне в 2032 году

Астрономы Корнеллского университета предупредили о потенциальной космической угрозе — астероид 2024 YR4 диаметром 60 метров с вероятностью 4,3% может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года, сообщает газета «Известия».

По данным NASA, это самый высокий риск столкновения из когда-либо зафиксированных для космических тел подобного размера.

Первоначально специалисты рассматривали возможность падения астероида на Землю, но последние расчеты показали более вероятный лунный сценарий. При ударе может образоваться кратер шириной около километра, а в космическое пространство будет выброшено до 100 тысяч тонн лунной породы. Это создаст серьезную опасность для спутников на земной орбите, которые могут пострадать от столкновения с обломками.

Несмотря на относительно небольшие размеры астероида, последствия его падения будут значительными. Ученые продолжают внимательно отслеживать траекторию 2024 YR4, чтобы уточнить прогнозы.