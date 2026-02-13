В народную программу предложили включить комплексную помощь беременным

Также партия рассмотрит возможность внедрения механизма прогрессивного маткапитала

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел встречу с экспертным советом партии, по итогам которой поручил проанализировать все инициативы и предложения участников. Он подчеркнул, что в народную программу обязательно должны войти вопросы, касающиеся рынка труда и технологического суверенитета страны, поддержки участников СВО.

«В нашей работе мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру», — сказал Дмитрий Медведев

Свои идеи по развитию народной программы представили Герой РФ Владимир Сайбель, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева предложила учесть в народной программе долгосрочное видение решения национальной задачи народосбережения.

«Именно демографическая политика, вопросы сбережения народа требуют такого стратегического подхода. АСИ обладает широкой экспертной сетью в регионах, и мы готовы собирать лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров, чтобы наполнить программу партии конкретными решениями для достижения национальных целей», — считает Светлана Чупшева.

Гендиректор АСИ также предложила ряд конкретных инициатив: внедрение механизма прогрессивного маткапитала, смягчение критериев нуждаемости многодетных семей. Отдельно она обратила внимание на необходимость введения комплексной помощи беременным женщинам на всех этапах материнства, особенно психологической и социальной поддержки.

«Мы обязательно все то, о чем вы сказали, максимально внимательно проанализируем. Все, что я сегодня от вас услышал, свидетельствует о том, что у нас есть весьма неплохие шансы добиться успеха», — добавил Дмитрий Медведев.

В этом году «Единая Россия» включит в предвыборный документ два раздела: народную программу с наказами граждан и набор долгосрочных целей и ценностей партии. Это новый подход для ЕР, так как в последние годы партия не использовала большие программы.

«Но, видимо, это нужно сделать. Мы должны показать, куда идет Россия, во имя чего мы развиваем нашу страну. Для чего наша страна сейчас защищает саму себя, наших людей», — заключил Дмитрий Медведев.