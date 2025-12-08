сегодня в 21:05

В Наро-Фоминском округе зажгли Огонь Памяти к 84-летию битвы за Москву

Огонь Памяти зажгли 6 декабря на мемориале в деревне Щекутино Наро-Фоминского округа в честь 84-й годовщины битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла на мемориале в деревне Щекутино. Капсулу с огнем, объединенным из девяти частиц Вечного огня городов-героев — Москвы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы и Смоленска — доставили в бронированном автомобиле инкассации.

На мероприятии вспоминали подвиг воинов 4-й дивизии народного ополчения. В 1941 году работники финансовой сферы и сотрудники сберкасс оставили свои профессии и с оружием в руках встали на защиту Родины, помогая отстоять Москву.

Участники почтили память погибших минутой молчания. Прозвучали слова благодарности и признательности воинам-победителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.