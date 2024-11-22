В Наро-Фоминском округе устранили 22 незаконные свалки
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На территории Наро-Фоминского округа регулярно проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок. Все работы ведутся в рамках наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, которые не предоставлены гражданам и юридическим лицам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Помимо ликвидации свалок на органы местного самоуправления Наро-Фоминского округа ложится вопрос по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов.
В 2024 году на территории Наро-Фоминского городского округа ликвидированы 22 несанкционированные свалки, находящиеся на лесных участках общим объемом 1 308 куб. метров.
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