В Наро-Фоминском округе стартовала благотворительная акция Елка желаний

В Наро-Фоминском округе во Дворце культуры «Звезда» открылась благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой жители могут исполнить мечты детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминском округе стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Елку украсили открытками с мечтами детей, которые ждут исполнения к Новому году.

Первые открытки с елки снял глава округа Роман Шамнэ. Он пообещал исполнить желания ребят из двух многодетных семей до наступления праздника. К акции присоединились депутаты Московской областной Думы, окружного Совета депутатов, заместители главы администрации и активисты «Молодой Гвардии». Каждый из них выбрал открытку с пожеланием, чтобы подарить ребенку желанный подарок.

Жители округа также могут принять участие в акции. Все детские мечты размещены на сайте елкажеланий.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.