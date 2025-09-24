В Наро-Фоминском округе реализовали более 2,5 тыс наказов избирателей

В период с 2021 по 2025 годы по Народной программе «Единой России» на территории округа построены и модернизированы социальные объекты, а также проведены масштабные работы по благоустройству общественных территорий. На сегодняшний день реализованы все 2518 наказов от избирателей, поступившие по итогам избирательной кампании 2021 года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Фото - © Администрация Наро-Фоминского округа Фото - © Администрация Наро-Фоминского округа Фото - © Администрация Наро-Фоминского округа

Так, в 2022 году после капитального ремонта открылся спортивный комплекс «Трудовые резервы».

«После масштабной реконструкции в здании были оборудованы два зала для борьбы, большой зал для гимнастики, а также залы для индивидуальных тренировок», — отметил депутат Мособлдумы от «Единой России» Александр Баранов.

В 2023 году было завершено благоустройство Парка Победы в Наро-Фоминске, в городе Верея реализован проект по благоустройству пешеходной зоны и территории городища.

Кроме того, тогда же был проведен капитальный ремонт Верейской поликлиники и взрослой поликлиники в селе Петровское. На проведение работ было направлено более 43 млн рублей.

В 2024–2025 годы были капитально отремонтированы ряд школ и дошкольных отделений, Центральная школа искусств в Наро-Фоминске и Центральная библиотека городского округа.

Также за эти два года были благоустроены несколько лесопарков и набережная реки Нара.

Отметим, работа по сбору наказов жителей и их реализации не прекращается. В 2026 году по Народной программе «Единой России» планируется отремонтировать две школы: Наро-Фоминскую СОШ № 6 и Ново-Ольховскую школу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.