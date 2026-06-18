В Наро-Фоминском округе расчищают пруд в деревне Ивановка

Расчистка пруда началась в деревне Ивановка Наро-Фоминского округа в рамках программы «100 прудов и озер». Подрядчики убирают растительность, мусор и аварийные деревья, сообщили в администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В деревне Ивановка несколько дней работает специализированная водная техника. Амфибийная машина срезает избыточную водную растительность, удаляет камыш и мусор, а также расчищает прибрежную зону. Параллельно специалисты убирают аварийные деревья и поросль. Пруд постепенно приобретает ухоженный вид.

Начальник экологического отдела администрации Наро-Фоминского округа Александр Энгель отметил, что объект для расчистки выбрали сами жители в ходе народного голосования.

«Жители сами выбрали этот пруд, поэтому важно оправдать их ожидания. Сейчас подрядчики масштабно расчищают водную гладь и прибрежную территорию. Наша цель — сделать это место чище и комфортнее для жителей», — пояснил Александр Энгель.

Работы проходят по программе «100 прудов и озер». После завершения расчистки в Ивановке подрядчики приступят к обновлению пруда в деревне Кузьминское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.