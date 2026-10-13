В Наро-Фоминском округе провели экологические состязания для молодежи

Молодые жители Наро-Фоминского округа 9 октября приняли участие в спортивно-тематическом мероприятии в универсальном зале МКСЦ «Зодиак» в Атепцеве. Команды проверили знания об экологии и раздельном сборе отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экологических состязаниях участвовали команды «Орлята» и «Зеленый патруль». Задания сочетали физическую активность с проверкой знаний о защите природы и правилах раздельного сбора отходов.

В жюри вошли депутат совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Альбина Красильникова, заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты округа Елена Скрипко и заведующая структурным подразделением «Зодиак» Татьяна Козлова.

В конкурсе «Экопазл» участники на скорость собирали картины, посвященные защите природы. Затем команды прошли викторину «Экологический калейдоскоп» с загадками о животном мире и правилах поведения в лесу. В конкурсе капитанов лидеры с завязанными глазами распознавали на ощупь шишки, мох и еловые ветки.

Завершила программу спортивная эстафета. Участники в игровой форме очищали «реку» и «лес» от мусора и строили символический экодом. Задания помогли закрепить экологические знания и навыки совместной работы.

Победу одержал «Зеленый патруль», второе место заняли «Орлята». Все участники получили знания о том, как сохранять окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.