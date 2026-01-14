В Наро-Фоминском округе прошла литературная гостиная к годовщине освобождения Смолино

Мероприятие «Летопись деревни Смолино» прошло в честь освобождения деревни от оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Участники вспомнили героические события, когда 20 октября 1941 года фашистские войска заняли Смолино, где оставались только дети, женщины и старики.

Бои за освобождение деревни начались 11 января 1942 года. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, 13 января в 8:00 советские войска полностью освободили Смолино. Над школой был поднят красный флаг как символ победы.

Организаторы подчеркнули важность сохранения исторической памяти о подвиге защитников и жителей деревни, а также выразили благодарность ветеранам войны и трудового фронта.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.