В Наро-Фоминском округе полиция провела день открытых дверей для школьников

Ученики 11-х классов 26 ноября посетили день открытых дверей управления МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в Центральном дворце культуры «Звезда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники полиции познакомили будущих выпускников со структурой управления, направлениями работы подразделений и особенностями службы в органах внутренних дел. Они рассказали о требованиях к кандидатам, социальных гарантиях и стабильности, которую государство обеспечивает сотрудникам.

Отдельное внимание уделили поступлению в ведомственные вузы МВД России. Представители управления объяснили правила приема, порядок сдачи вступительных экзаменов и нормативов по физической подготовке, а также рассказали о перспективах карьерного роста молодых специалистов.

Встреча прошла в формате диалога. Старшеклассники задали полицейским вопросы об условиях отбора, учебе и повседневной службе. Мероприятие помогло выпускникам получить информацию для выбора будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.