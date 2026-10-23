В Наро-Фоминском округе обсудили ремонт дорог в деревне Варварино

Жители деревни Варварино 23 октября обсудили состояние дорог с начальником территориального управления Верея Антоном Миняевым. Ямочный ремонт пообещали провести этой осенью и повторить после зимы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

23 октября начальник территориального управления Верея Антон Миняев встретился с жителями деревни Варварино. Главной темой стало состояние грунтовых дорог: покрытие регулярно повреждает тяжелая сельскохозяйственная техника, работающая на соседних полях.

Участники встречи отметили, что эта особенность сельской местности требует планомерной работы. Антон Миняев заверил жителей, что ямочный ремонт проведут этой осенью. После зимы его планируют повторить, чтобы устранить повреждения, возникающие из-за холодов и перепадов температур.

Жители также обратили внимание на состояние деревенского памятника и заявили о необходимости его ремонта и регулярного обслуживания.

Отдельно обсудили зимнюю расчистку дорог. Из-за узкой проезжей части жители попросили при уборке снега обязательно расчищать «карманы» для остановки транспорта, чтобы обеспечить безопасность и удобство движения.

Все озвученные вопросы взяли на контроль. Антон Миняев прокомментировал каждый из них и наметил план поэтапного решения проблем.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.