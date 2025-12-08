В Наро-Фоминском округе наградили более 30 лучших волонтеров года

В Наро-Фоминском округе 5 декабря на сцене ЦДК «Звезда» вручили более 30 наград лучшим волонтерам и волонтерским отрядам по итогам года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В декабре в Наро-Фоминском округе традиционно подводят итоги работы волонтерского корпуса. День добровольца объединил волонтеров и их наставников на одной площадке. 5 декабря в ЦДК «Звезда» состоялась церемония награждения, где добровольцы получили заслуженные награды под аплодисменты зала.

Волонтеры округа участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гуманитарных миссиях, руководят приютами для животных и помогают в организации крупных мероприятий. Александр Литвинов, один из награжденных, каждую неделю кормит бесплатными обедами людей, оказавшихся в трудной ситуации.

В этот день отметили более 30 добровольцев и волонтерских отрядов. В зале зажигались символические «горящие сердца» в честь каждого награжденного и любимых песен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.