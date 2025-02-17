В Наро-Фоминском округе начинают вручать юбилейные медали «80 лет Победы в ВОВ»

В территориальном управлении Волченки Наро-Фоминского округа дан старт торжественным церемониям вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденных президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Высокой награды удостоены 12 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Представители управления подошли с максимальной душевной теплотой и заботой к каждому из награждаемых.

2025 год не только юбилейный, но и Год защитника Отечества. Как пример истинного патриотизма достойные награды вручаются в торжественной обстановке на концертах к 23 февраля. Однако учитывая возраст и состояние здоровья земляков вручение большей частью проходит на дому.

Для ветеранов и такие посещения — особая радость, вниманию и искреннему общению они всегда рады. Они со слезами на глазах вспоминают свое нелегкое прошлое и с особой гордостью демонстрируют заслуженные награды.

Их жизненные истории — неоспоримое проявление мужества, стойкости и силы духа.

«Вы наше настоящее достояние! Мы гордимся вами, равняемся на вас и искренне благодарны за то, что имеем возможность узнавать подробности тех событий из первых уст и передавать молодому поколению», — отметил начальник Территориального управления Волчёнки Александр Булкин.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.