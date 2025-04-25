В Наро-Фоминском округе для голосования по благоустройству определены территории

В Наро-Фоминском городском округе для голосования по благоустройству определены 4 территории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Голосование будет проходит на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

В Наро-Фоминском городском округе определены 4 территории: г. Верея, 1-я Советская улица, сквер у Дома Культуры «Верея», ул. Кировская, уч-к 15; деревня Афинеево, сквер в д. Афинеево; г. Наро-Фоминск, микрорайон Привокзальный, ул. Полубоярова д. 3; г. Наро-Фоминск, микрорайон Привокзальный, сквер в привокзальном районе, ул. Полубоярова.

У каждого жителя есть уникальная возможность выбрать те места, которые нуждаются в улучшениях и обновлении. Победителем будет признана территория с наибольшим количеством голосов.

Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут жители старше 14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.