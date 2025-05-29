В Наро-Фоминском округе демонтировали почти 50 объявлений на деревьях

Сотрудники Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес», лесной охраны Симбуховского участкового лесничества вышли в очередной антирекламный рейд вблизи деревни Литвиново. Они выявили и демонтировали 48 рекламных табличек, размещённых на деревьях, соощили в пресс-службе округа.

Обнаруженные несанкционированные рекламные конструкции немедленно снимаются с деревьев, с владельцами рекламных вывесок проводится беседа.

«Во время патрулирований мы нередко обнаруживаем на деревьях рекламные объявления. Напоминаем, что за подобное правонарушение предусмотрено административное наказание», — сказал старший участковый лесничий Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Печёнкин.

Любое механическое воздействие пагубно влияет на состояние дерева. Размещенные рекламные конструкции, прибитые к деревьям, стоящим вдоль трассы, не только отвлекает внимание участников дорожного движения, но и ведут к гибели лесных насаждений. Кора деревьев выполняет очень важную функцию — защищает внутренние ткани растения от бактерий, грибков и насекомых. Порой достаточно небольшого повреждения, чтобы произошло заражение, а затем гибель дерева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.