В Наро-Фоминском и Ленинском округах усилят земельный контроль

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований администрациям Наро-Фоминского и Ленинского городских округов. Ранее сотрудники министерства провели выездные надзорные мероприятия по поступившим обращениям, сообщает пресс-служба ведомства.

Признаки размещения строительных отходов (грунтов неизвестного происхождения с включением боя бетона и кирпича) были выявлены в ходе обследования земельного участка в селе Петровское Наро-Фоминского округа. Аналогичное нарушение выявили сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу: в деревне Андреевское также обнаружены навалы отходов на открытом грунте.

Поскольку признаки нарушений зафиксированы на землях неразграниченной собственности, ответственность за которые несут органы местного самоуправления, администрациям обоих округов рекомендовано усилить муниципальный земельный контроль и не допускать несанкционированного размещения отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», – сказал Воробьев.