В Наро-Фоминском округе продолжается реализация проекта «Родительский контроль»

В Наро-Фоминском городском округе продолжается реализация проекта «Родительский контроль», направленного на усиление контроля за качеством питания в школах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках данного проекта каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд, используя раздел «Дегустация питания» в государственной системе «Моя школа».

Родители учеников регулярно проводят проверки работы школьной столовой. Знакомятся с графиком питания детей, меню, смотрят как организовано питание в обеденных залах.

Напомним, что бесплатным горячим питанием (завтраки) обеспечены все учащиеся 1-4 классов школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.