В Наро-Фоминском округе продолжается реализация проекта «Родительский контроль»
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
В Наро-Фоминском городском округе продолжается реализация проекта «Родительский контроль», направленного на усиление контроля за качеством питания в школах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках данного проекта каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд, используя раздел «Дегустация питания» в государственной системе «Моя школа».
Родители учеников регулярно проводят проверки работы школьной столовой. Знакомятся с графиком питания детей, меню, смотрят как организовано питание в обеденных залах.
Напомним, что бесплатным горячим питанием (завтраки) обеспечены все учащиеся 1-4 классов школ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.
«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.